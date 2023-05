O empresário Victor Rafael de Sousa, o lendário ‘Vitão da Big Gang’, faleceu na manhã desta quarta-feira (17), aos 64 anos. Vitão estava internado após amputar outra perna e sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele era graduado em Física e Matemática e dono da academia Big Gang, em Volta Redonda. As informações são do Folha do Aço.

Vitão deixa quatro filhos e dois netos. No momento desta publicação, não havia informações sobre velório e sepultamento. (Foto: Folha do Aço)