A picape Saveiro HHG-8622, furtada na madrugada de terça-feira (16), de uma agência de usados no Centro de Barra Mansa, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia, em Barra do Piraí, após uma perseguição ao veículo na estrada que liga os distritos de São José do Turvo e Conservatória, em Valença. A PM chegou a inclusive efetuar um disparo contra o veículo já que, durante a perseguição, o motorista jogou o carro para cima dos agentes.

De acordo com a PM, o suspeito do crime já foi identificado, mas conseguiu escapar. Ele seria morador do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, e o seu nome já se encontra em poder da polícia. A informação de quem seria o autor do furto foi passada pela namorada do rapaz, que foi encontrada após a perseguição, perto do veículo, abandonado pelo motorista em um trecho da estrada.

Segundo a PM, ela teria confirmado que o companheiro foi o autor do furto, após ver as imagens do crime. A mulher foi levada para a delegacia da cidade, onde foi ouvida como testemunha do fato e liberada. O carro ficou apreendido para ser entregue ao proprietário.

O furto foi registrado por uma câmera de segurança. Para levar o veículo, o ladrão – vestindo uma blusa com capuz cobrindo a cabeça – usou a própria picape para derrubar o portão do estabelecimento, que fica na Rua Ari Fontenelle. Antes, ele tentou remover a tranca, mas não conseguiu. Diante da dificuldade, o criminoso usou o veículo para forçar o portão até conseguir sair da agência.