Polícia Militar apreende drogas no bairro Areal em Barra do Piraí

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas, (GAT), receberam informações na terça-feira, dia 16, sobre suspeitos que teriam escondido entorpecente na área de mata na Rua Francisco Pegas, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Os agentes efetuaram buscas no local já conhecido por ser esconderijo do tráfico e encontraram um saco preto com 70 pinos de cocaína, 44 tiras de maconha e 205 pedras de crack.

Os entorpecentes foram levados para 88ª Delegacia de Polícia onde ficaram apreendidos. Posteriormente será enviado para perícia. Os suspeitos não foram encontrados.