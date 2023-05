A Polícia Rodoviária Federal realizou, durante a manhã e a tarde de 17 de maio de 2023, ações educativas para o trânsito no colégio municipal CMEI Juliana Botelho. A ação faz parte do Maio Amarelo 2023, no qual são realizadas ações preventivas e educativas para segurança viária em todo o país.

A atividade consistiu em uma pequena palestra direcionada a crianças de 4 a 6 anos de idade, que estudam no local. Na ação, foram abordados temas primordiais à segurança no trânsito, como o uso da faixa de pedestres, o significado das indicações do semáforo e o uso de cinto de segurança e dispositivo de retenção de criança em automóveis, bem como o capacete em motocicletas. Ao fim da palestra, as crianças passaram por atividade prática com a cadeirinha e o capacete e conheceram as viaturas da PRF.

O objetivo consiste em aumentar a educação para o trânsito, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. Anualmente, mais de 30 mil pessoas perdem sua vida precocemente devido a acidentes de trânsito no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal intensifica suas ações educativas, pois acredita que esse caminho é uma excelente ferramenta para promoção da conscientização dos condutores e demais usuários do trânsito, fazendo-o mais seguro para todos.

Neste âmbito, é desejável que a educação para o trânsito se inicie na infância, o que motiva sua extensão a escolas. Ao todo, cerca de 70 crianças foram alcançadas por esta ação educativa.

