Município foi convidado por ser referência para o estado pelo serviço prestado pelos centros dia para idosos

Os Centros Dia para Idosos da Prefeitura de Volta Redonda são referência para todo o estado do Rio de Janeiro. Por isso, o município foi convidado para participar do seminário “Política de Cuidados para a Pessoa Idosa”, promovido pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). O evento, nesta sexta-feira, dia 19 de maio, na sede do MPRJ, no centro da capital carioca, terá a participação de equipe da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), responsável pela gestão do Centro Dia para Idosos e do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Synval Santos).

O Centro Dia é uma modalidade de atendimento diário da pessoa idosa, com objetivo de estimular sua capacidade para gerar autonomia, promover convívio social e diminuir a sobrecarga da família. O trabalho em Volta Redonda é realizado por meio de oficinas de estimulação motora, cognitiva e de música, e coordenado por equipe composta por psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, professor de música e arte-terapeuta, com apoio de cuidadores. Além das atividades, os idosos recebem três refeições e duas colações entre elas.

A coordenadora do Centro de Alzheimer, a psicóloga Danielle Freire, que já coordenou o Centro Dia para Idosos, fará a explanação do serviço no seminário. “A modalidade dia tem sido apontada como serviço essencial para reduzir o alto nível de sobrecarga da família, estimular os idosos e outros fatores que culminam com a redução do número de idosos que buscam o asilamento, bem como o de famílias que adoecem e procuram os mais diversos serviços da saúde”.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes), Mariana Pimenta, lembrou que o convite veio através do contato da promotora de Justiça Cristiane Branquinho com o deputado estadual Munir Neto, que esteve à frente da Smac em Volta Redonda por 15 anos.

“A proposta é apresentar as boas práticas no atendimento à pessoa idosa nos dois Centros Dia para idosos do município, e disseminar o serviço para outras cidades do estado”, disse Mariana.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, reforçou que Volta Redonda é referência na modalidade Centro Dia, e o objetivo é divulgar para outros municípios para que os gestores locais possam efetivar o serviço. “Temos 92 cidades no estado e apenas cinco ou seis ofertam esse atendimento”, lembrou.

Volta Redonda conta com três Centros Dia, sendo dois para idosos. O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos –, no Jardim Paraíba; e o Centro Dia para Idosos, que fica no Aterrado. O terceiro é o Centro Dia para Pessoas com Deficiência, que também fica no Jardim Paraíba e atende pessoas adultas com deficiências física, intelectual ou sensorial, como Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.