Um sargento da Polícia Militar foi baleado por criminosos na noite de terça-feira, dia 16, por volta das 18h30min, durante uma troca de tiros durante perseguição a um carro clonado na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Mutirão, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, os agentes tiveram a atenção voltada para um veículo Toyota Corolla, em atitude suspeita. Os agentes ordenaram que condutor parasse o veículo, o que não ocorreu e fugiu em alta velocidade.

No momento em que a viatura se aproximou do veículo, criminosos atiraram contra a viatura policial. Houve revide e os agentes pediram reforço. No momento em que a viatura solicitava reforço, criminosos atiraram por várias vezes, pela parte de trás da viatura, acertando o sargento nas costas e no pescoço.

O policial foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, O estado de saúde do policial é estável. Segundo a polícia, o sargento não corre risco de vida. Após buscas, o Toyota foi encontrado abandonado na rua. Em consultas ao sistema, foi descoberto que o carro é clonado. Os criminosos fugiram. Foto: Polícia Militar