Sete adolescentes foram flagrados pegando uma ‘carona’ na traseira de um caminhão em Volta Redonda. O flagrante foi feito por uma motorista de um carro que seguia logo atrás do caminhão, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços.

As imagens teriam sido gravadas na noite de segunda-feira (15), mas somente nesta quarta-feira (17) que chegou ao conhecimento do portal. No vídeo, que circula pelas redes sociais, é possível ver os menores agarrados enquanto o veículo está em movimento. “Olha o perigo ai, gente”, disse a motorista no vídeo gravado. Nas imagens é possível ver um dos menores acenando para a gravação ao notar que eles estavam sendo filmados. Outro adolescente chega a tocar com os pés na rua, com as mãos na traseira, enquanto o veículo acelera.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lamentou o ocorrido. “É importante alertar que os pais e o condutor do veículo possuem responsabilidade caso ocorra um acidente. O jovem acaba não tendo noção do perigo e cabe ao adulto alertar sobre o perigo para que não se tenha danos à integridade física de forma irreversível”, disse.

O artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o transporte de pessoas ou animais na parte externa do veículo. A prática é considerada infração grave e soma 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de resultar em multa de R$ 195,23.