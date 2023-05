Neste ano, evento acontece em duas etapas, nos dias 20 de maio e 23 de setembro, na Arena Esportiva do bairro Voldac

As inscrições para o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023 encerram neste sábado, dia 20, quando acontece o primeiro dia de evento em Volta Redonda, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Crianças e jovens de 8 a 17 anos, com e sem deficiência, podem participar e as inscrições podem ser feitas no link: abre.ai/fpvr2023.

O festival será realizado na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, sede da Smel, das 8h30 às 12h30, e vai incluir o vôlei sentado, atletismo, parataekwondo e parabadminton. O evento neste ano acontece em duas etapas, nos dias 20 de maio e 23 de setembro (dois sábados). Serão disponibilizadas 175 vagas.

A prioridade das inscrições é para crianças e jovens com um dos quatro tipos de deficiência: física, visual, auditiva ou intelectual. As pessoas sem deficiência ficam com 20% das vagas.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, citou que esta é a terceira vez consecutiva que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) escolhe a cidade para sediar o evento. “É uma honra Volta Redonda ter sido escolhida mais uma vez para sediar um evento tão importante como este. Um festival nacional, que acontece simultaneamente em 120 núcleos pelo país”, disse.Fotos de arquivo Cris Oliveira/PMVR.