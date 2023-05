‘Abacaxi’, figura popular de Volta Redonda morre no Hospital Regional

José Carlos Silvério, conhecido como “Abacaxi”, de 65 anos, morreu no final da noite da quarta-feira, dia 17, no Hospital Regional, no bairro Roma em Volta Redonda.

Ele estava internado no hospital há mais de 10 dias. Abacaxi, era uma das figuras mais populares de Volta Redonda. Com deficiência mental, “Abacaxi” começou a se tornar popular na cidade em meados da década de 1960, quando passou a acompanhar a campanha a prefeito de Nelson Gonçalves, que venceu a disputa.

O apelido foi popularizado na década de 1980, quando ele foi levado ao Programa do Chacrinha. O apresentador dava de “presente” para os piores calouros um abacaxi como forma de troféu. A popularidade fez com que ele fosse um dos entrevistados do documentário sobre Chacrinha (“Alô, alô, Terezinha”), produzido por Nelson Hoineff e lançado em 2011, mas ele já tinha o apelido antes disso.

Solteiro e sem filhos, Abacaxi morava com Sônia, sua irmã, no bairro São Sebastião.