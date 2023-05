Desaba parte do prédio da empresa Femsa Coca Cola em Porto Real

A Defesa Civil foi acionada no início da madrugada desta quinta-feira, dia 18, para verificar o desabamento de parte da fachada do prédio da empresa FEMSA Coca-Cola, localizada no Centro de Porto Real.

Moradores do entorno ouviram um estrondo por volta de 1h30min, e acionaram Defesa Civil. O local era onde funcionava a antiga açucareira da cidade, Açúcar Porto Real. O trânsito no entorno ficou interditado.

Em nota, a Femnsa informou que a companhia está apurando as causas do incidente. “A Coca-Cola FEMSA Brasil informa que parte da estrutura do prédio que abriga seu Centro de Distribuição em Porto Real (RJ) desabou na madrugada de 18/05. O incidente aconteceu em uma área desativada da unidade e não houve feridos. A companhia está apurando as causas do incidente”, concluiu.