Atividades em escolas, praça, quadra, ginásio e ruas do bairro Retiro completaram programação da campanha realizada durante a semana

O município de Volta Redonda encerrou nesta quinta-feira (18), Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a série de ações em alusão ao “Maio Laranja”: mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. As atividades que concluíram a campanha aconteceram no Retiro, com rodas de conversa e atividades lúdicas em escolas, bate-papo com pais e filhos no ginásio do bairro, além de panfletagem para motoristas e pedestres.

Na parte da manhã, das 7h30 às 8h30, uma equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), promoveu uma intervenção lúdica sobre o tema com alunos do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Amaral Peixoto.

“Anda enfrentamos uma falta de conhecimento por parte da população sobre o assunto, da gravidade disso. Precisamos quebrar esse tabu de esconder, de não divulgar, porque muitas vezes são pessoas íntimas, ligadas à família, são amigos. O grupo que veio é preparado, o trabalho foi muito bom. As crianças se sentiram à vontade, ouviram, foram ouvidas, e temos que ficar atentos, porque esse tipo de violência é silencioso. A equipe também se colocou à disposição para essa abordagem com grupo de pais, de professores, enfim, ampliar mais esse conhecimento”, afirmou a diretora-adjunta da Escola Amaral Peixoto, Adriana Moura.

Em seguida, foi a vez de as equipes da rede de garantia de direitos em Volta Redonda realizarem panfletagem de material educativo nos semáforos, na Praça Tiradentes, e atividades lúdicas com crianças, como pintura de rosto, na quadra da praça, onde também foram distribuídos pipoca e algodão doce.

No Ginásio Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, que fica ao lado da quadra da Praça Tiradentes, foi realizado um bate-papo com pais e crianças que praticam aulas de futsal no local – ação que foi elogiada por uma das mães presentes.

“Muito importante, porque na minha época de criança não tinha esse esclarecimento. E hoje em dia, com eles tendo mais informação, evita de acontecer muitas coisas. Ainda são pequenos, mas já é um começo para eles terem um respaldo”, disse Priscila Carvalho, mãe do David Lucca, de 5 anos.

Mariana Pimenta, que é diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes) da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e uma das organizadoras do evento, contou que na parte da tarde, às 14h e às 15h, um grupo do projeto ‘Garoto Cidadão’, da Fundação CSN, fez apresentação cultural na Escola Municipal Tocantins, no mesmo bairro.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, lembrou que durante toda a semana foram feitas atividades de conscientização em locais diferentes da cidade.

“Para fortalecer essa questão do abuso e exploração de crianças e adolescentes, que acontece muito na sociedade e, às vezes, algumas pessoas não sabem o que fazer, a quem procurar. E cabe a nós, Poder Público, falar, orientar a população. A gente tem um canal direto (Disque 100), é anônimo, de extrema importância. Está sabendo de algo? Denuncie! A gente precisa combater, e junto com a população”, afirmou Carla.

Atividades aconteceram em diversos pontos da cidade

A campanha do “Maio Laranja” começou na segunda-feira, dia 15, com palestras para profissionais da rede de garantia de direitos – Ministério Público, CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), Creas e outros.

Na terça-feira, 16, aconteceu blitz educativa com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), com distribuição de folhetos orientativos sobre o tema na Vila Santa Cecília, no bairro Dom Bosco e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. E na quarta-feira (17), ocorreu o encontro com os adolescentes assistidos no município.

A programação do “Maio Laranja” teve a participação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias de Ação Comunitária (Smac), incluindo o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil); Esporte e Lazer (Smel); Saúde (SMS); Ordem Pública (Semop), com a Guarda Municipal; além da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) e a Fundação Beatriz Gama (FBG). Também são parceiros da ação o Conselho Tutelar; o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a Fundação CSN. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.