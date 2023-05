Preso em Paraty último suspeito da morte de sargento da PM

A PM prendeu na madrugada desta quinta-feira, dia 18, na BR-101, Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Cunhambebe, em Paraty, o último suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar Renato Tostes Carvalho, de 44 anos. Ele foi abordado quando saía de Paraty com destino ao Rio de Janeiro. No carro estavam a namorada do suspeito e um outro homem. Com o suspeito, de 19 anos, foram apreendidos dois celulares.

A Polícia Militar e o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Municipal de Segurança conseguiram informações sobre a localização do suspeito, o que possibilitou sua prisão.

De acordo com a Polícia Civil, cinco suspeitos participaram do crime, ocorrido em janeiro desde ano e quatro já se encontram presos.

O sargento estava a caminho do trabalho de motocicleta, quando foi abordado por um carro prata, sendo atingido por tiros de fuzil. Ele foi levado para o Hospital Hugo Miranda, onde faleceu.