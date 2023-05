PRF Ministra Palestras de Direção Defensiva e Educação no Trânsito

Policiais rodoviários federais da 7° delegacia em Resende/RJ, ministraram hoje, duas palestras educativas em ações do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito, este ano com o seguinte tema: No trânsito, escolha a vida. As palestras foram realizadas em duas empresas da região, sendo a primeira pela manhã na SOFTYS em Piraí/RJ e a segunda no período da tarde no auditório da VW a convite da ZEENTECH., duas palestras educativas de trânsito na empresa AMBEV, alcançando aproximadamente 300 pessoas ao todo.

Esse tipo de ação tem sido frequentemente realizado nas empresas da região que margeiam a rodovia Presidente Dutra no Sul Fluminense, com objetivo de levar conhecimentos sobre direção defensiva, normas gerais de circulação previstas no CTB. Segundo dados estatísticos a maioria dos acidentes, cerca de 90%, ocorrem por falhas na conduta humana, dessa forma mudar nossas atitudes e comportamentos no trânsito é fundamental para salvar vidas.

Durante o evento, além das palestras, são apresentados vídeos institucionais, focando nos principais motivos causadores de acidentes com mortes no trânsito no Brasil, como por exemplo: dirigir sob efeito de álcool, dirigir acima da velocidade máxima permitida, utilização celular durante a condução, a não utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e a não utilização do capacete motociclistico.

O objetivo principal é levar ao público participante, que utiliza a rodovia diariamente no deslocamento casa/trabalho, numa das rodovias mais movimentadas do país, informação e conscientização, pois os acidentes de trânsito dizimam a cada ano, mais de 30 mil pessoas no Brasil. Além da perda precoce e inestimada dessas vidas há ainda um enorme custo social em decorrência desses acidentes, podendo alcançar em torno de 132 bilhões de reais, segundo o IPEA.

A PRF vêm intensificando suas ações educativas, em todo o território nacional, pois tem na educação para o trânsito um dos pilares na busca por um trânsito mais seguro para todos.