Atendendo a pedido dos moradores, objetivo da ação é melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança de motoristas e pedestres

Equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda realizaram nesta semana um trabalho de revitalização da sinalização viária no bairro Belmonte. De acordo com o secretário Paulo Barenco, o intuito é melhorar a fluidez no trânsito e garantir a segurança de pedestres e motoristas que circulam pelo bairro.

“Atuamos na parte central do bairro a pedido dos moradores, de forma a ordenar o trânsito e possibilitar a fiscalização de estacionamento irregular e travessia segura de pedestres”, afirmou Barenco, citando que o trabalho acontece no período noturno, para evitar impactos no trânsito.

O serviço aconteceu na Avenida dos Mineiros, uma das principais do bairro, onde foram feitas melhorias na sinalização horizontal, como pintura de faixas de pedestres e de linhas de borda, delimitações de estacionamento, parada ou entrada de pavimento, entre outras. Para melhorar a sinalização, as equipes instalaram e revitalizaram itens como placas de regulamentação.

Esse trabalho de revitalização nas sinalizações das vias da cidade vem ocorrendo regularmente. De acordo com a STMU, já foram atendidas, recentemente, ruas e avenidas dos bairros Vila Americana, São Luiz, Conforto, Sessenta, Vila Mury e Retiro. Fotos cedidas pela STMU/Secom/PMVR