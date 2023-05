Policiais da Operação Segurança Presente prenderam em flagrante nesta quarta-feira, dia 17, um homem por tráfico de drogas e apreenderam 1.750 pinos de cocaína na Praça Pedro Cunha, em Barra do Piraí,

Os agentes da Segurança Presente (Barra do Piraí) receberam a denúncia de que um suspeito estaria com drogas próximo à Praça Pedro Cunha. Ele foi localizado e durante a abordagem uma caixa de papelão foi encontrada e dentro havia 25 sacolas com 70 pinos de cocaína em cada.

O suspeito foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e o material apreendido.