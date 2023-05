Foi realizado nesta terça-feira, dia 16, o sorteio da tabela da Copa Rio Sub-20/Torneio Otávio Pinto Guimarães na sede da (Ferj) Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O sub-20 do Barra Mansa enfrentará o Sampaio Corrêa, de Saquarema, na primeira fase do torneio, em jogos de ida e volta. O vencedor desse confronto enfrentará o Volta Redonda na segunda fase.

A partida de ida entre Barra Mansa e Sampaio Corrêa está marcada para ser realizada no estádio Leão do Sul no dia 16 de agosto, enquanto que o confronto de volta será no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, no dia 23 de agosto.

O sub-20 do Barra Mansa garantiu a participação na Copa Rio Sub-20/Torneio OPG de 2023 em função da boa campanha no Campeonato Carioca (Série B2) da categoria na edição de 2022, quando terminou na terceira colocação na classificação geral.

As equipes que disputam o Campeonato Carioca (Série A) só entram na disputa a partir da segunda fase. São elas: Volta Redonda, Madureira, Bangu, Vasco da Gama, Nova Iguaçu, Botafogo, Fluminense e Flamengo.

Veja os confrontos da primeira fase do torneio:

América x Serra Macaense. O vencedor enfrenta o Bangu;

Americano x Serrano. O vencedor enfrenta o Madureira;

Friburguense x Pérolas Negras. O vencedor enfrenta o Flamengo;

Artsul x São Gonçalo. O vencedor enfrenta o Botafogo;

Olaria x Campos. O vencedor enfrenta o Nova Iguaçu;

Maricá x Goytacaz. O vencedor enfrenta o Vasco da Gama;

Sampaio Corrêa x Barra Mansa. O vencedor enfrenta o Volta Redonda;

Cabofriense x Bonsucesso. O vencedor enfrenta o Fluminense.

Por Diogo de Oliveira Paula