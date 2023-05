Empresa contratada pela prefeitura está instalando ‘botão do pânico’, câmeras e sensores em unidades da rede municipal. Equipamentos também chegarão a colégios estaduais

O sistema de segurança que a Prefeitura de Volta Redonda vem instalando nas escolas da rede municipal já beneficia alunos e professores de 28 unidades de ensino. E mais duas escolas – E.M. Bahia (Minerlândia) e E.M. Mato Grosso do Sul (Caieiras) – começaram a receber nesta quinta-feira (18) os novos equipamentos: “botão do pânico” – dispositivo de segurança que aciona o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) em casos de perigo iminente; além de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e sensores de presença.

A instalação é feita por empresa contratada pela administração municipal. Nesta semana, as equipes concluíram a implantação do sistema nas escolas municipais Mario Vilani (bairro Açude II) e Espírito Santo (Santo Agostinho).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que o sistema de segurança será instalado em todas as unidades de ensino das redes municipal e estadual, e que o trabalho está avançando o mais rápido possível para que o benefício chegue o quanto antes a todas as escolas.

“Importante salientar que o monitoramento é feito pelo Ciosp, pela empresa contratada e também pelos diretores das unidades. E, além do sistema com os três dispositivos (‘botão do pânico’, câmeras e sensores), temos também profissionais dentro das escolas, preparados para acionar as forças de segurança, caso tenha alguma necessidade”, acrescentou o secretário da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).

O projeto de ampliação da segurança nas escolas começou no dia 13 do mês passado e atende a uma lei de autoria do vereador Betinho Albertassi, sobre a instalação do “botão do pânico” nas escolas.

Confira quais unidades já contam com o sistema de segurança:

– Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro;

– Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles, no Vila Rica/Tiradentes;

– Escola Municipal Paulo VI e Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Carvalho Di Biase, no Açude I;

– Escola Municipal Mario Vilani, no Açude II

– Escola Municipal Jesus Menino, no Belmonte;

– Escola Municipal Paraíba, na Vila Mury;

– Escola Municipal José Fontes Torres, no São Luíz;

– Escola Municipal Prof. Lund Fernandes Villela, no Santa Cruz;

– Escola Municipal Prof. Waldyr Amaral Bedê e Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, no Santa Rita do Zarur;

– Escola Municipal Profª. Juracy Varanda de Almeida Gama, na Água Limpa;

– Colégio J.B Athayde, na Vila Americana;

– Escola Municipal Amazonas, Escola Municipal Fernando de Noronha, Escola Municipal São Francisco de Assis e Colégio João XXIII, no Retiro;

– Escola Municipal Sergipe, Aero Clube;

– Escola Municipal Espírito Santo e Centro Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho;

– Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Dom Bosco;

– Escola Municipal João Haasis, Eucaliptal;

– Escola Municipal Rubens Machado, Vila Brasília;

– Escola Municipal Othon Reis Fernandes, Vale Verde;

– Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, São João;

– Colégio Getúlio Vargas, Laranjal;

– Escola Municipal Maria José Campos Costa, Volta Grande;

– Creche Municipal José Ferreira dos Santos, Voldac.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.