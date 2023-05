A Polícia Militar recuperou na manhã desta sexta-feira (19) no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, um carro com registro de roubo. O veículo estava na Rua 338.

De acordo com a PM, trata-se de um carro da marca Honda. Segundo os agentes, a placa original do veículo não é a mesma que o automóvel apresentava. O dono do veículo já foi comunicado. O caso foi registrado na delegacia da cidade. (Foto: PM/Divulgação)