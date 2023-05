Evento, que reuniu gestores e a comunidade escolar do Sul Fluminense, gerou relatório a ser entregue à Secretaria de Estado de Educação e ao MEC

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) protocolou nesta quinta-feira, dia 18, relatório da Audiência Pública sobre o Novo Ensino Médio realizada pela Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), da qual é membro, no final do mês de abril. O documento, que pede a revogação do Novo Ensino Médio, foi repassado à comissão para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) e ao Ministério da Educação (MEC).

A audiência reuniu gestores da Educação e a comunidade escolar do Sul Fluminense – diretores, professores, pais de alunos e membros de entidades de classe, no último dia 27 de abril, no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

“O documento resume a preocupação dos profissionais da Educação do Sul Fluminense com mudança no método de ensino e os impactos que a reforma vai causar na qualidade do aprendizado dos alunos de forma geral”, afirmou o deputado, que acredita que a reforma deve começar pela valorização dos profissionais da e por investimentos na escola.

Ações pela qualidade na Educação são prioridade no mandato

Educação de qualidade para a população do Estado do Rio é uma das prioridades do mandato do deputado estadual Jari, que vem fazendo um trabalho de fiscalização nas unidades do estado em todo Sul Fluminense. O parlamentar faz visitas semanais aos colégios, sempre após as edições do projeto “Deputado na Sua Cidade”, e as demandas geram documentos que são encaminhados, oficialmente, à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) para que tome providências.

Nesta semana, dez indicações do deputado para a Seeduc-RJ foram publicadas no Diário Oficial do estado com pedidos beneficiam colégios de Volta Redonda, Barra Mansa e Rio Claro. O deputado também solicitou à Seeduc-RJ providências urgentes para nomeação e posse dos professores convocados e aprovados na perícia médica do concurso público de 2014.

“Fiscalizar o serviço público é uma das minhas funções como deputado. Vou seguir cobrando melhorias para as unidades de ensino do estado, assim como apoiando os professores que estão na luta para que o governo do Rio para o piso nacional a que eles têm direito”, falou Jari.