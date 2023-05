Educação de Volta Redonda ganha reforço de 60 profissionais neste mês

Vinte e oito já assinaram contrato e outros 32 serão admitidos no fim de maio, para assumir vagas temporárias deixadas por licença-prêmio e maternidade, e outras razões médicas

A Rede Municipal de Educação de Volta Redonda está sendo reforçada com 60 profissionais neste mês de maio, convocados pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Secretaria Municipal de Administração (SMA) – eles foram aprovados nos processos seletivos 05/2021, 04/2022 e 02/2023, além do Concurso Público 09/2019.

Os primeiros 28 aprovados assinaram contrato por meio do Reda (Regime Especial de Direito Administrativo) nessa quinta-feira, dia 18, no auditório do Palácio 17 de Julho, no Aterrado. No dia 30 deste mês, outros 32 serão admitidos.

Neste primeiro grupo, foram contratados 12 auxiliares de Educação Infantil; dez professores dos anos iniciais; dois para a função de Docente I (Artes e Língua Portuguesa); dois intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais); um orientador educacional; e um professor para o Projovem Urbano (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) de Volta Redonda. Já no final do mês, serão chamados 32 cuidadores.

O objetivo é que esses profissionais iniciem na Rede Municipal nos próximos dias, assumindo vagas temporárias deixadas por motivos de licença-prêmio para fins de aposentadoria, licença maternidade e por outras razões médicas.

“Estamos investindo muito na reconstrução da nossa Educação. Instalando equipamentos de segurança; na modernização do ensino com os Chromebooks; em reformas de algumas escolas; nos novos brinquedos; melhora da merenda; e também na convocação de novos profissionais, que irá continuar nos próximos meses”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. Foto: Divulgação-Secom/PMVR