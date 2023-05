Agente da Equipe de Operações da secretaria de Ordem Pública e PM procuravam dono de moto com indícios de adulteração. Balança de precisão também foi achada

Uma sacola plástica contendo erva seca solta, 13 sacolés com erva seca e uma balança de precisão foram encontrados pelo agente da Equipe de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, sargento Paulo Pires, e pelo sargento Alessandro Cipriano, do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), nessa quinta-feira (18). O fato aconteceu durante patrulhamento pelo Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Durante a ronda, os policiais tiveram a atenção voltada para uma Honda vermelha estacionada de forma irregular em uma rua da localidade, que também estava com o lacre rompido e tinha indícios de número de motor raspado. Quando procuravam o dono da moto, os agentes perceberam um saco preto escondido na caixa de energia da casa e, ao verificar, acharam os produtos ilícitos. Em consulta ao sistema da Base Nacional, eles ainda descobriram que a moto possui restrição judicial.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o veículo e os materiais ilícitos à 93ª DP (Delegacia de Polícia), para a apreciação da autoridade policial e medidas cabíveis. “Os agentes envolvidos na ocorrência estão de parabéns pela agilidade e trabalho minucioso no patrulhamento, mostrando que a integração entre a Semop, Polícia Militar e GMVR (Guarda Municipal) está produzindo excelentes resultados. Vamos continuar retirando das ruas os veículos irregulares e as substâncias entorpecentes, trazendo mais segurança aos moradores da nossa cidade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida”, enalteceu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR