Homem é baleado dentro de casa no bairro Jardim Real em Porto Real

Um homem, de 34 anos, foi baleado no início da madrugada desta sexta-feira, dia 19, dentro de sua casa na Rua Marco Pineschi no bairro Jardim Real, em Porto Real.

A Polícia Militar foi informada que o homem tinha sido socorrido e levado para o Hospital Geral São Francisco de Assis, na mesma cidade. Os agentes foram na unidade hospitalar, onde a vítima contou que estava em casa quando ouviu um barulho no quintal e se levantou para saber o que estava ocorrendo e foi atingido por um tiro.

No quintal do imóvel, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições, sendo que uma munição estava deflagrada. Outras duas munições foram encontradas na cozinha da residência da vítima.

A arma foi levada para a delegacia da cidade e ficou apreendida. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio. Foto: PM/Divulgação