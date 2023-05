Policiais militares apreendem drogas em Barra do Piraí

Policiais militares 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM, com informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite desta quinta-feira, dia 18, uma quantidade de drogas e prenderam um suspeito, pelo crime de tráfico de drogas, na Rua 26, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí.

Policiais em patrulhamento tiveram a atenção voltada para o local já conhecido por diversas ocorrências por ser ponto de venda de drogas. No local os policiais prenderam um jovem, de 20 anos, e com ele foi apreendida uma bolsa contendo, R$ 14,00 em dinheiro, 24 sacolés de maconha, 15 pedras de crack e 13 sacolés de cocaína.

O acusado foi encaminhado juntamente com o material para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi tomada as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi autuado e permaneceu preso e à disposição da Justiça.