Campanhas de divulgação da Coordenadoria da Juventude e rede de apoio com internet grátis com o Centro Oportunizar, os CRAS e o Telecentro facilitam acesso dos jovens

O município de Volta Redonda tem se destacado pelo número de jovens que procuram os cursos da Co.liga Digital. A plataforma é uma escola de economia criativa com objetivo de capacitar os jovens e que, além de cursos gratuitos, divulga editais, vagas de trabalho e mentoria de profissionais. Basta acessar o site https://coliga.digital para conhecer as oportunidades. No último mês de abril, Volta Redonda foi o terceiro lugar no estado do Rio de Janeiro com o maior número de inscritos nos cursos da Co.liga, ficando atrás apenas da capital e do município de Niterói.

A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) lançou a Co.liga Digital em agosto de 2022, durante as comemorações pelo Mês da Juventude e, desde então, faz uma série de ações e campanhas para fortalecer a divulgação dos cursos. Além disso, desde o lançamento da plataforma, os jovens do município contam com uma rede de apoio.

“A prefeitura disponibiliza as estruturas da Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, no Vila Rica/Tiradentes; do Telecentro do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1.181; do Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília; além das unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) que têm telecentros. Esses espaços funcionam como rede de apoio para tirar dúvidas e divulgar a plataforma digital, além de garantir acesso gratuito à internet para fazer os cursos”, afirmou a coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

Ela completou que, neste ano, foram iniciadas atividades em conjunto com coletivos do município. “Atualmente, estamos fazendo uma divulgação com foco nos membros do coletivo Roda de Rima. Os cursos voltados para eles são: ‘Escrita de projetos culturais’, ‘Comunicação digital para projetos culturais’, ‘Empreendendo na Economia Criativa’, ‘Direito Autoral’, ‘Patrimônio Cultural: Documentação e Divulgação’, ‘Música como negócio’ e ‘Estúdio em Casa’”, informou Larissa, lembrando que, para conhecer esses e mais cursos, é só acessar https://coliga.digital, entrar em contato pelo WhatsApp da CoordJuv, pelo número (24) 99255-0212, ou acessar o link: HTTPS://abre.ai/gb91.

Bruno Nery é membro do coletivo Roda de Rima e apoia a Coordenadoria da Juventude na divulgação dos cursos. “A qualificação pela Co.liga Digital pode ajudar a entrar nos mercados cultural, digital e de trabalho com cultura, nos capacitar como agentes culturais. Além disso, auxilia no processo para nos tornar MEI (Microempreendedores Individuais) e a lidar com a mídia, o marketing e junto aos meios de comunicação”, exemplificou Bruno, que acredita que os cursos serão importantes para o coletivo Roda de Rima, movimento cultural criado há dez anos, como formador de opinião.

“Esse trabalho acontece também para prepará-los para se inscreverem nos editais que serão lançados no cenário nacional. A prefeitura está auxiliando esses jovens para que possam concorrer e se profissionalizar”, reforçou a coordenadora da Juventude, Larissa. Fotos de divulgação/Secom/PMVR