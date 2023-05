Homem é assassinado no bairro Surubi, em Resende

Um homem, que não estava portando identidade, foi assassinado e uma jovem, de 23 anos, foi baleada na perna na noite de sexta-feira, por volta das 19 horas, na Rua Engenheiro Eitel Fernandes, no bairro Surubi, em Resende.

Policiais militares foram acionados para o local e depararam com a vítima que já tinha ido a óbito. Uma jovem, foi baleada na perna, foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência.

Um homem, de 35 anos, que estava na residência, contou aos policiais que conseguiu fugir durante o crime. O perito da Polícia Civil esteve no local recolheu cápsulas de munição 5,56 e 9mm.

Depois de ser periciado, o corpo foi liberado e removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O registro foi feito na Delegacia de Polícia de Resende, com a presença da testemunha do crime.