Morre o dentista, Jorge Pantaleão, aos 93 anos

Morreu na tarde deste sábado (20), em sua residência em Volta Redonda, o dentista Jorge Pantaleão Alves, aos 93 anos. As causas do óbito são desconhecidas.

A informação do óbito de Pantaleão foi publicada por familiares nas redes sociais. O enterro será neste domingo (21), no Portal da Saudade, em horário ainda não definido.

A morte de Jorge Pantaleão vêm dois anos após o falecimento da mulher Maria Botelho Alves, aos 91 anos, em 1º de março de 2021. Símbolo da luta contra o Alzheimer, Maria Botelho faleceu uma semana após completar 68 anos de casamento com Pantaleão e oito dias depois do lançamento do livro contando a história de amor entre o casal e a batalha contra a doença.

Devido à experiência com a esposa, Jorge Pantaleão fundou em Volta Redonda a APAZ (Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Alzheimer). Também foi inspirado na luta do casal que a prefeitura de Volta Redonda instalou na cidade a primeira unidade pública para acolhimento de pessoas com Alzheimer e seus familiares.