Volta Redonda abre edital para contratação de oficineiros culturais

Chamamento público prevê seleção e contratação de profissionais para ministrarem oficinas nas áreas culturais; inscrições estão abertas até 28 de junho

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abriu nesta semana chamamento público para seleção e contratação de artistas, fazedores de cultura e arte educadores para ministrarem oficinas culturais, que farão parte das programações do calendário oficial de eventos do município. Os profissionais podem se inscrever através do site: www.cultura.voltaredonda.rj.gov.br – aba Programa de Formação Cultural (PROF) – até o dia 28 de junho.

Os interessados devem propor oficinas artísticas culturais autorais, para no mínimo dez vagas, contemplando os seguintes segmentos: música; contação de histórias; literatura; teatro; fotografia; artes urbanas; dança; artes visuais; gestão cultural; artes circenses; cultura afro; patrimônio; artesanato e áudio visual. Cada inscrito poderá apresentar quantas propostas diferentes desejar, podendo ser contratado para até três oficinas, no máximo.

O profissional deve comprovar também a atuação de no mínimo um ano em todas as oficinas nas quais se inscrever. Poderão ser contratadas, no máximo, 30 oficinas durante o ano de 2023.

De acordo com o secretário de cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, o projeto visa, além da qualificação de profissionais, a inserção de pelo menos 300 novas pessoas no mercado cultural do município.

“A Secretaria Municipal de Cultura vai habilitar as propostas das oficinas dos inscritos e posteriormente os projetos selecionados serão apresentados no município. A Prefeitura pagará o artista oficineiro e as oficinas serão oferecidas de forma gratuita para a população de Volta Redonda”, disse o secretário.