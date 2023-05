Volta Redonda sedia Festival Paralímpico com mais de 200 participantes

Esta foi a terceira vez consecutiva que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) escolhe a cidade para sediar o evento

Volta Redonda sediou neste sábado, dia 20, a primeira etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento organizado anualmente pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2018, e destinado a crianças de 8 a 17 anos, com e sem deficiência. O festival reuniu 202 participantes na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020) foram as modalidades praticadas.

Essa foi a terceira vez consecutiva que o município foi selecionado para receber o evento esportivo. A organização em Volta Redonda contou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“É um grande movimento paralímpico para dar visibilidade e oportunidade para inclusão da pessoa com deficiência. É uma alegria muito grande receber este festival. É uma ação maravilhosa do Comitê Paralímpico por todo o Brasil”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

A Anna Vitoria Silva participou do Festival e comentou sobre. “Eu achei muito legal, gostei muito. A parte que eu mais gostei foi a do Vôlei Sentado”, afirmou.

Pai de uma das participantes, Idelmar Pereira Netto acompanhou o festival, elogiou a realização e enfatizou como eventos assim fazem bem para sua filha, Maria Eduarda. “Isso faz um bem danado para ela, pelo contato com outras crianças. Muito importante isso que o Neto tem feito pela inclusão na nossa cidade”, afirmou Idelmar.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, enfatizou a importância do evento para a inclusão de crianças e jovens com deficiência.

“Importante a inclusão, hoje eles participaram de um evento que não tem apenas crianças deficientes. Isso é inclusão. Mais uma vez Volta Redonda mostra o compromisso e a responsabilidade pela causa da pessoa com deficiência”, ressaltou.

Essa foi a primeira etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa, a segunda edição acontece dia 23 de setembro e também terá Volta Redonda como sede. Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR