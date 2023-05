Delegado Antonio Furtado recebe homenagem da AAPVR

O ex-deputado Federal e atual delegado da Delegacia de Polícia de Barra do Piraí (89ª DP) recebeu um certificado de Honra do Mérito e congratulações por ter conseguido emendas para a implantação das melhorias agora inauguradas da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR).

Um moderno auditório, com o nome de Camilo Riker Furtado, pai do delegado Antônio Furtado foi inaugurado no Cisa (Centro Integrado de Saúde e Assistência da AAP-VR), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Todos os presentes agradeceram e elogiaram o trabalho do ex-deputado. O auditório é um dos mais modernos, conseguidos com emendas conseguidas por Furtado. O presidente da AAPVR, Ubirajara Vaz agradeceu ao ex-deputado pelo trabalho em seu mandato como deputado federal.