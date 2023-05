Policiais militares apreenderam drogas em Paraty

Na ação, um homem e uma mulher foram presos e foram apreendidas pedras de crack

Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados na 2ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM), apreenderam na tarde deste sábado, dia 20, pedras de crack e prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas, na Rua Abel De Oliveira, em Patitiba, em Paraty (RJ).

Equipe do Serviço Reservado em posse de informações, através do Disque Denúncia, foi no endereço indicado onde suspeitos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.

No local foi avistada uma mulher, de 34 anos, que demonstrou nervosismo ao se deparar com os policiais. Ao ser indagada sobre práticas de tráfico em seu endereço a mulher franqueou a entrada onde foram encontrados 76 pedras de crack e R$ 57,00, provavelmente da venda de drogas.

Também na chegada dos agentes, um jovem, de 25 anos, se encontrava deitado na cama. Ele alegou que não sabia de nada sobre as drogas. Diante dos fatos, os suspeitos e o material apreendido, foram levados para a sede da 167ª DP (Paraty), para apreciação da autoridade policial. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia