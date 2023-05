Na tarde deste domingo (21/5), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube realizou o último jogo-treino preparatório para a estreia no Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no estádio Leão do Sul, a equipe barra-mansense venceu por 3 a 0 o Atlético Real, de Volta Redonda, com os gols marcados por Andrey, Pedro Paulo e Kaique.

O técnico Thiago Campbell falou sobre a chegada de atletas para reforçar o elenco da equipe para o estadual:

“Com a chegada desses atletas com características próximas da forma de jogo que todos desejam ver dentro do Leão do Sul, uma equipe que joga com o domínio da bola e propõe a construção, está sendo possível direcionar o trabalho e o jogo com esta proposta. Variações e entrosamento será construído pela confiança, ajuste no posicionamento e muita repetição em cima da ideia que propomos.”

Entre os atletas que não participaram da Copa Jajá e tiveram a oportunidade de atuar nesse jogo-treino contra o Atlético Real temos o zagueiro Cauã Angra, o lateral-direito Madureira, os volantes Pedro Paulo e Kaique, o ponta Luan Lucas e o atacante Pedro Lucas.

O sub-20 do Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) em casa no dia 30 de maio (terça-feira) diante do Búzios. Por Diogo de Oliveira Paula