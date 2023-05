“Academia de Musculação Munira Arbex Francisco” é inaugurada na AAPVR

A solenidade do Jubileu de Ouro da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) aconteceu neste sábado, dia 20, de manhã, no Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

O deputado Estadual Munir Francisco e Marco Antônio, irmãos do prefeito Antônio Francisco Neto estiveram representando o prefeito Neto que não estava passando bem e não compareceu. Ele também foi homenageado. Uma moderna academia foi inaugurada, em homenagem a dona Munira. “Academia de Musculação Munira Arbex Francisco”, mãe de Neto, Munir e Marco Antônio.

Receberam certificados de honra ao mérito ou moções de reconhecimento e congratulações o delegado Antônio Furtado, que, quando deputado, conseguiu emendas para a implantação das melhorias agora inauguradas; o prefeito Antônio Francisco Neto, o deputado estadual Munir Francisco Neto, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Geraldo Vida, a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, Yedda Gaspar, e a presidente da Rede Iberamericana de Aposentados e Pensionistas, Maria Machado Cota, além da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda, Carla Passos Duarte.