Carro desce ladeira e cai dentro de quintal de casa em Barra do Piraí

Um homem de 36 anos e sua filha, de 7, estavam dentro de um carro que desceu uma ladeira e caiu dentro do quintal de uma casa no final da madrugada desta segunda-feira, dia 22, por volta das 5h30min, na RJ-145, no bairro Ponte do Andrade, ligação Barra do Piraí a Piraí.

Pai e filha não ficaram feridos. O acidente mobilizou o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual). O acidente ocorreu no trecho onde o trânsito segue em meia pista há meses, devido a um deslizamento de terra. Segundo moradores, não foi o primeiro caso no local nos últimos meses.