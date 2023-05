Programação celebrando o Dia do Enfermeiro (12/5) e do Técnico de Enfermagem (20/5) reuniu profissionais da unidade, que contaram também com massagem corporal e limpeza facial

Para comemorar o Dia do Enfermeiro (12/05) e do Técnico de Enfermagem (20/05), o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, realizou entre os dias 15 e 19 de maio a “Semana da Enfermagem”. Com uma programação especial para os profissionais da área, além de palestras, houve sorteio de brindes e os participantes tiveram acesso à massagem corporal e limpeza facial. O Hospital São João Batista (HSJB) também realizou diversas ações em comemoração as datas.

O evento contou com as palestras: “Motivação, sonhos, disciplina e foco no trabalho”, ministrada pelo mestre de cerimônia Tégno Leonardo; “30 anos do Nurse´s Health Trial: O que aprendemos sobre a saúde dos profissionais?”, realizada pelo nutrólogo, Dr. Rafael Lazzatti; “Ética na humanização do cuidar”, da enfermeira Mirian Sales; e “Humanização e empatia no atendimento: a importância do cuidado centrado no paciente”, pelas psicólogas Náira Moura e Carolina Zimmer.

O encontro buscou discutir as atribuições dos profissionais, visando também debater temas relacionados à saúde, destacando a importância da profissão e de problemas relevantes que estão relacionados à vivencia do profissional e da comunidade. Ao final das palestras, teve coffee break e sorteio de brindes entre os participantes.

A diretora-geral do hospital, Márcia Cury, destaca sua admiração aos profissionais da enfermagem. “São eles que amparam e confortam não só os pacientes como os familiares, e são responsáveis por cuidar das pessoas, prestando assistência e garantindo o seu bem-estar. Todos nós do HMMR reconhecemos e agradecemos o compromisso, a humanização e a dedicação dos enfermeiros que exercem um incrível serviço aos pacientes”.

A programação da Semana da Enfermagem foi organizada pela Gerência da Enfermagem, com apoio do Núcleo de Educação Permanente, Núcleo de Segurança do Paciente e da coordenação do hospital. Fotos de divulgação/Secom/PMVR