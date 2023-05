Na contagem regressiva para viver a ‘Melhor Idade’

Idosos se preparam para edição 2023 das viagens da Terceira Idade de Volta Redonda, que terão início nesta quarta-feira (24); destino será a cidade mineira de Caxambu

De malas prontas, o casal Ari Soares de Moraes, de 89 anos, e Lourdes Maria de Moraes, de 83, moradores do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estão na expectativa para mais uma edição do “Viva a Melhor Idade”, que terá início nesta quarta-feira, dia 24, com destino a Caxambu (MG). Alunos do programa da Melhor Idade, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), no ginásio do bairro em que moram, eles são exemplo que o projeto vai muito além do lazer. Ari tem Alzheimer e as atividades ajudam a minimizar as consequências da doença.

“Participar de tudo é muito bom. É saúde! Por exemplo, o meu esposo, ele faz as atividades físicas no ginásio, participa das viagens também, e tudo tem sido muito bom, porque a doutora Paula mesmo falou para mim, que se ele não fizesse isso, estaria pior”, afirmou Lourdes.

Esta não será a primeira viagem de Ari e Lourdes com o projeto. Poços de Caldas-MG, São Lourenço-MG, Búzios-RJ, Mangaratiba-RJ, Cabo Frio-RJ e a própria Caxambu-MG são algumas das cidades que o casal já conheceu.

“Os idosos trabalharam muito para construir Volta Redonda e estas viagens são importantes para a gente. Não tenho nada a reclamar, somente agradecer, porque tudo o que a gente vê lá é muito bom. Caxambu, que é o destino deste ano, já fomos duas vezes e nos divertimos, aproveitamos bastante”, relembrou Lourdes, que agradeceu à prefeitura pelo projeto.

“Quero agradecer à Smel, a todos os professores que são atenciosos e nos ajudam muito com as atividades físicas no ginásio, e ao prefeito Neto, porque Deus tem usado ele para fazer esse trabalho maravilhoso com a terceira idade. A gente sabe que o Neto tem dentro dele um carinho muito grande pelos idosos”, agradeceu Lourdes.

“Viva a Melhor Idade” terá viagens até dezembro

O projeto “Viva a Melhor Idade” terá 32 viagens neste ano, levando participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac). O primeiro grupo parte rumo a Caxambu-MG nesta quarta-feira, dia 24 de maio, e o último a embarcar será em 18 de dezembro.

O roteiro inclui, no primeiro dia, almoço tradicional da região, passeio pela cidade – incluindo visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Mas também há a opção de aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda.

Em 2022, quando o projeto “Viva a Melhor Idade” foi retomado pela prefeitura, foram mais de sete mil beneficiados com 17 viagens ao Hotel Le Canton, na cidade da região Serrana do Rio, Teresópolis.

“É uma felicidade muito grande ver a alegria de todos com este projeto. O ‘Viva Melhor Idade’ vai muito além do lazer, ele traz saúde e qualidade de vida para os nossos idosos, que trabalharam muito para construir Volta Redonda e é nosso dever retribuir este cuidado”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Divulgação-Secom/PMVR.