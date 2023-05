Operação Lei Seca flagra 504 motoristas dirigindo sob efeito do álcool

A Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização em todo o estado e flagrou 504 motoristas dirigindo embriagados de sexta a domingo (19 a 21/05). No interior, as cidades de Paraty e Campos dos Goytacazes chamaram atenção pelo número expressivo de casos de alcoolemia registrados. No Grande Rio, os bairros de Botafogo, Jacarepaguá e Nilópolis apresentaram altas taxas de alcoolemia.

Em Paraty, foram 2 ações realizadas durante o fim de semana. Uma na sexta-feira, próximo à ponte Hilton Silva onde apresentou 44,44% dos casos de alcoolemia. No sábado, em uma blitz realizada próxima ao Portal Paraty, onde 37 pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool, com o índice de 50% dos casos de alcoolemia.

Em Campos dos Goytacazes houveram 2 ações também. No sábado, na Av. 28 de Março foram 51 motoristas pegos com altos índices de alcoolemia, totalizando 31,68% da taxa de alcoolemia. No domingo, na Avenida Nilo Peçanha, 19 condutores foram pegos dirigindo embriagados.

No Grande Rio, no sábado, o bairro de Jacarepaguá apresentou 32% dos casos de alcoolemia. Ainda no sábado, no bairro de Nilópolis apresentaram 43,33% do total da taxa de alcoolemia.

No domingo, em Botafogo, 15 motoristas deram positivo para o consumo de álcool.

A Operação Lei Seca realiza ações de educação e fiscalização com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre os riscos de consumir bebida alcoólica antes de dirigir, além de prevenir e reduzir acidentes de trânsito.