Veículo foi encontrado em posto de combustível após denúncia e trabalho integrado das forças de segurança

Um caminhão com registro de roubo feito em São Paulo um dia antes foi recuperado na última sexta-feira (19), após a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda ter recebido denúncia de que o rastreador do veículo apontava que ele estava em uma área do bairro Dom Bosco. Agentes da Semop e do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), após trabalho integrado de investigação, constataram o fato e conduziram o caminhão à 93ª DP (Delegacia de Polícia), para registrar a recuperação e devolver o bem ao seu proprietário.

“Após a denúncia, recebemos o RO (Registro de Ocorrência) da delegacia da cidade de Guaratinguetá (SP) e, junto com o sargento Illton Silva, do 28º BPM, nos dirigimos ao local e encontramos o veículo estacionado em um posto de combustível às margens da BR-393. Conduzimos o caminhão à 93ª DP e avisamos ao proprietário”, explicou o agente da Semop, sargento Paulo Pires.

“O trabalho integrado das forças de segurança têm trazido resultado positivos para a nossa cidade. Os agentes Pires e Ilton estão de parabéns, pois tiveram êxito na recuperação do caminhão roubado em um assalto, antes mesmo do registro de ocorrência ter entrado no sistema nacional do Ministério da Justiça. Através de um trabalho de investigação, resolveram o problema, graças às denúncias recebidas”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR