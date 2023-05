Dois jovens, de 23 e 19 anos foram presos por suspeita de tráfico de drogas, e uma mulher, de 40 anos, foi presa por suspeita de ter arremessando objetos contra viaturas da Polícia Militar, na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria em Resende.

As prisões ocorreram no início da noite de domingo, por volta das 18 horas, em frente ao Bloco 33. Os policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com dois suspeitos sentados em frente ao Bloco 33, que ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir. Porém, foram alcançados e abordados.

Com os suspeitos foram apreendido 41 invólucros de maconha,74 pedras de crack, 22 pinos de cocaína e R$ 129,25. Uma mulher foi detida ao tentar impedir a condução dos acusados e teria jogado objetos contra a viatura policial.

Segundo os agentes, as viaturas ficaram avariadas. Os três foram encaminhados para a 89ª Delegacia de Polícia, onde ficaram presos. Os jovens por tráfico de drogas e mulher por dano em viatura oficial e resistência.