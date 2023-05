Agentes do 28º BPM apreenderam várias drogas nesta segunda-feira, dia 22, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram quando os agentes chegaram deixando para trás uma sacola com drogas, um rádio de comunicação Baofeng e uma balança de precisão.

Foram apreendidos também 30 pedras de crack, 17 pinos, um carregador de pistola STR calibre 9mm, três munições de calibre 9mm intactas e uma cartela com diversos adesivos para embalar droga. O material foi recolhido e apresentado na delegacia de Barra Mansa. (Foto: Polícia Militar)