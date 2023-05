PRF cumpre mandado de prisão na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando fiscalização quando abordou um veículo GM Classic Spirit, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O veículo foi abordado no domingo, dia 22, por volta das 16 horas no posto da PRF, no distrito de Floriano. O condutor, de 38 anos, apresentou o seu documento e durante consulta feita pelos policiais rodoviários federais ficou constatado de que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça em aberto em desfavor do condutor expedido em 25 de abril de 2023 pela 2ª Vara de Família de Barra Mansa, com validade até 08 de outubro de 2027, por débito de pensão alimentícia.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência foi encaminhada à 90ª DP de Barra Mansa para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.