Ação busca atualizar dados de pessoas que recebem benefícios do Governo Federal

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou, nesta terça-feira (23), mais um mutirão de atualização e novos registros do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal).

A ação ocorreu na sede da Igreja Metodista da Vila Maria, localizada na Avenida Beira Rio, e contou com 25 pessoas atendidas, entre novas inscrições e renovações.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista, destacou a importância do trabalho que tem sido feito. “Os mutirões do Cadastro Único buscam facilitar o acesso dessas pessoas ao benefício do novo Bolsa Família. O maior foco é nas atualizações, principalmente das famílias unipessoais, ou seja, compostas por apenas uma pessoa. Essas ações são fundamentais para ajudar o Governo Federal a trabalhar no levantamento das inconsistências”, completou Cátia.

O morador que quiser entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, para tirar qualquer dúvida, pode ligar para o telefone (24) 3512-5692.