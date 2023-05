Polícia Militar flagra arma e munições em veículo em Paty do Alferes

Policiais militares flagraram na noite de segunda-feira, dia 22, por volta das 20 horas, um revólver 357MAG (Magnum) dentro de um veículo Jeep Discovery conduzido por um homem, de 51 anos, na Avenida Duque Estrada, no Centro de Paty do Alferes.

Durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. A arma desmuniciada foi encontrada no console do veículo. Nos outros compartimentos foram encontradas 14 munições. O homem apresentou documentos, porém não apresentou o documento do recadastramento exigido pela Polícia Federal.

Ele foi conduzido para a 96ª Delegacia de Polícia, para apreciação policial.