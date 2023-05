Prefeitura de Volta Redonda conclui obras no Ginásio do São Geraldo

Espaço, que sedia as escolinhas de ginástica artística e de trampolim, além de atividades para terceira idade, passou por reforma geral

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu a reforma geral do Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo, que fica na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, e leva o nome de Francisco Gomes do Nascimento. O espaço atende cerca de 200 alunos das escolinhas de ginástica Artística e de Trampolim, além da turma da ginástica da Melhor Idade, e também sedia grandes eventos, como o “Integração da Ginástica do Sul Fluminense”, que aconteceu em novembro do ano passado, reunindo quase 180 atletas e seus familiares.

Os reparos incluíram pintura geral interna e externa, incluindo as arquibancadas; substituição de janelas e luminárias quebradas; reforma na parte hidráulica dos vestiários; instalação de novos espelhos; e substituição das trancas e portas danificadas.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, explicou que as atividades não foram interrompidas durante o período das obras. “Usamos o pátio do lado de fora do ginásio para seguir com as aulas para as crianças e, dependendo do trabalho que estava sendo feito, usamos o interior do ginásio também”, contou Rose, lembrando que este foi o segundo ginásio poliesportivo entregue totalmente reformado em pouco mais de um mês pela prefeitura.

No início do mês de abril, os cerca de 260 idosos, 35 adultos e 100 crianças matriculados em atividades no g

inásio do bairro Siderlândia, como Ginástica para Terceira Idade (Programa “Viva a Melhor Idade”); Ginástica Funcional (Programa Viva Vida); futsal; balé e karatê, passaram a contar com o espaço revitalizado. O local recebeu novo telhado, pintura geral, externa e interna, incluindo a quadra poliesportiva.

Agora, é o Ginásio Poliesportivo José Alves Zinho, no Santa Cruz, que passa por reforma geral. As obras já começaram e as atividades estão acontecendo na quadra externa. “Além disso, os professores incluíram caminhada na Fazendo do Ingá. A ideia é garantir um local mais bonito e confortável para os alunos, mas não deixar ninguém parado enquanto a obra acontece”, falou a secretária da Smel, Rose Vilela.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que, quando reassumiu a prefeitura, encontrou os ginásios com problemas estruturais e que foi feito um planejamento para fazer a revitalização dos espaços. “Vamos fazer com que os nossos ginásios voltem a ser locais atrativos, ideais para praticar esportes, desenvolver programas de prevenção a doenças e de convivência para a população”, disse Neto. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.