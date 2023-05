Iniciativa visa também oportunizar vagas de estágios para alunos do curso superior de Administração da prefeitura

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está firmando uma parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) para beneficiar pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa busca ainda servir como mais um canal para que os alunos do curso superior de Administração da prefeitura (em parceria com o UBG – Centro Universitário Geraldo Di Biase) possam fazer os seus estágios. O acordo foi selado em uma reunião realizada nessa segunda-feira, 22, que contou com a participação do secretário da Pasta, Washington Uchôa, e representantes da entidade.

“Estamos ampliando as possibilidades para que os alunos do 5º período do curso de Administração possam fazer estágios. Ao conhecer as instalações da AAP-VR, percebi também que seria excelente se eles pudessem utilizar a piscina aquecida para realizar terapia. Eles já realizam um trabalho espetacular com os idosos da nossa cidade e agora existe essa possibilidade de atender as pessoas com deficiência”, comemorou o secretário.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, o objetivo da administração municipal, ao firmar essa parceria, é de avançar nas questões ligadas às pessoas com deficiência da cidade.

“Todos as nossas ações visam promover a inclusão no mercado de trabalho para essas pessoas, além de garantir acesso à educação e adequar a mobilidade urbana, promovendo a acessibilidade dessas pessoas. Nossa primeira ação foi a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e, de lá para cá, avançamos muito. E não vamos parar. Agora a nossa meta é que os alunos do curso superior de Administração sejam aproveitados pelo mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito.

Avanços para as pessoas com deficiência

Criada em 2021, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência já garantiu avanços para o seu público-alvo no município. Implantou o curso superior de Administração para pessoas com deficiência, em parceria com o UGB (Centro Universitário de Volta Redonda); instalou uma unidade de semáforo sonoro; contratou 27 pessoas com deficiência para atuar na digitalização de documentos; criou uma biblioteca para deficientes visuais.

Inclusão no mercado de trabalho

Além desse acordo com a AAP-VR, a Prefeitura de Volta Redonda já firmou uma parceria com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para o recrutamento de profissionais PCDs, e para programas de estágios para os alunos do curso superior de Administração promovidos pela administração municipal. O secretário Washington Uchôa também esteve na Ambev, em Piraí, apresentando à direção da empresa o projeto da universidade para deficientes.

A secretaria da Pessoa com Deficiência conta com um banco de dados de algumas pessoas que estão interessadas em ingressar no mercado de trabalho e aguardam apenas uma oportunidade. Por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a SMPD já encaminhou currículos de pessoas com deficiência para empresas da região. A empresa que tiver interesse em promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho pode entrar em contato pelo telefone: (24) 3339-9031, ou através do e-mail: smpd@voltaredonda.rj.gov.br. Foto de divulgação/Secom/PMVR