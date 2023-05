Colégios nos bairros Vila Rica-Tiradentes e Açude estão passando por melhorias estruturais e de acabamento. Unidade especializada Hilton Rocha, no Voldac, passa por demolição e será ampliada

A Prefeitura de Volta Redonda está reformando três unidades educacionais e reconstruindo uma outra. A Escola Municipal Wladir de Souza Telles, no Vila Rica-Tiradentes, e a Escola Municipal Paulo VI e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aracy Carvalho Di Biase, ambos no Açude, estão passando por reforma geral. A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac, está sendo reconstruída. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), no total estão sendo investidos R$ 5.076.581,37.

“Nosso planejamento envolve melhorias em toda a rede municipal, incluindo investimentos já feitos, como os novos chromebooks, melhoria da merenda escolar, sistemas de segurança e contratações de profissionais. E também estamos reformando algumas unidades para melhorar o ambiente escolar e tornar ele mais atrativo, mais confortável para profissionais e estudantes, para que a educação possa acontecer da melhor maneira possível”, explicou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

E.M. Wladir de Souza Telles

A Escola Municipal Prof. Wladir de Souza Telles, no bairro Vila Rica-Tiradentes, que atende 671 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, está passando por reforma com reforço estrutural, contemplando troca da cobertura em telhas metálicas, e placas de policarbonato das claraboias por telhas novas. Na obra também serão feitas outras intervenções, como a instalação de rufos e cumeeira; tratamentos de fissuras e trincas verificadas em paredes e tetos; repintura em toda a área externa (incluindo grades e portões) e de todas as salas e circulação (tetos, paredes e grades).

A obra envolve ainda a reforma e pintura da quadra poliesportiva, com troca de alambrado; construção de rampa acessível e repintura geral da unidade escolar; troca de portas de madeira (incluindo pintura) e de alumínio; e troca de pastilhas cerâmicas em locais danificados, assim como troca de pisos cerâmicos danificados.

E.M. Paulo VI e CMEI Aracy Carvalho Di Biase

No bairro Açude, estão sendo reformados o CMEI Aracy Carvalho Di Biase (atendendo 256 crianças de 1 a 5 anos de idade, do Maternal I ao 2º período) e a Escola Municipal Paulo VI (com 623 alunos do 1º ao 9º ano do Fundamental), que fica ao lado do centro de Educação Infantil. Os trabalhos envolvem melhorias no piso da entrada principal; retirada de trinca e infiltrações das paredes e tetos das salas de aula, refeitório, cozinha, circulação, secretaria, diretoria, banheiros e outras salas; troca de portas de madeira; reposição de vidros; instalação de prateleiras; e repintura de todas as duas escolas (áreas interna e externa).

As unidades também estão recebendo intervenções como reposição de piso emborrachado em rampa de acesso, reforma em banheiros, melhorias na quadra, além de reforço estrutural e construção de muro, entre outros serviços.

E. M. Esp. Dr. Hilton Rocha

Com 71 estudantes, entre cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências) – distribuídos por 13 atividades programadas, a Escola Municipal Especializada Dre. Hilton Rocha, na região do Jardim Carolina, no bairro Voldac, está sendo demolida para ser reconstruída e melhorar o atendimento aos alunos.

Anteriormente com dois andares, a nova escola terá três pavimentos. Nos dois primeiros serão construídos espaços como salas de estimulação precoce e visual, de estar, de avaliação, de informática, de música, de alfabetização, de apoio, e da Direção e Secretaria. O prédio contará também com refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório, biblioteca, entre outras áreas.

No terceiro pavimento será criado um Jardim Sensorial e outros espaços como: área de fisioterapia, de circulação, além de depósitos e banheiro com acessibilidade. No subsolo será construída uma garagem.

“Estamos recuperando toda a educação da nossa cidade e vamos continuar. Nossas crianças e adolescentes merecem escolas adequadas e preparadas para que nossos alunos se desenvolvam. Vamos voltar a ser referência na educação do país”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação/Secom/PMVR