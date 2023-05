Reunião no auditório da prefeitura definiu que trabalhos no solo do trecho do mergulhão da via serão iniciados em julho

Gestores de diversas secretarias e autarquias da Prefeitura de Volta Redonda se reuniram com representantes da concessionária K-Infra Rodovia do Aço, responsável pelas obras na Avenida Radial Leste. O encontro aconteceu na manhã desta terça-feira, 23, no auditório do Palácio 17 de Julho. No local foram debatidos detalhes e recomendações para início da intervenção no trecho do mergulhão da via.

Participaram da conversa com a concessionária os secretários de Infraestrutura, Poliana Moreira; de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; além da chefe de Licenciamento Ambiental da secretaria de Meio-Ambiente, Gizely Gomes, o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, e o presidente do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento e Urbano), Abimailton Pratti.

Os representantes da concessionária ouviram as recomendações dos presentes e apresentaram um cronograma completo das intervenções. A obra tem início marcado para o dia 1º de julho, com previsão para terminar em 15 de setembro.

A intervenção

A obra envolve uma acomodação de solo no trecho do mergulhão da Radial Leste, de aproximadamente 15m de profundidade. Na localidade existe uma galeria que vem do córrego da Água Limpa que passa na área. A proposta inicial é de abertura da localidade para instalação de uma caixa de passagem, para depois ser realizada uma compactação do solo e implantar uma vegetação. A expectativa é que a intervenção tenha de 75 a 80 dias de duração. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.