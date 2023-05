PRF flagra caminhoneiro com “rebite” e maconha na Dutra em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) foram procurados por um motociclista para informar que um caminhoneiro havia fechado sua passagem, quase provocando um acidente, na noite de segunda-feira, por volta das 20 horas, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais ficaram de prontidão e abordaram o caminhoneiro, de 23 anos, no km do posto da PRF, no km 293, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Durante fiscalização, o caminhoneiro confessou ser usuário de maconha e que teria uma pequena quantidade para seu consumo em seu veículo.

Indagado se havia outro tipo de droga, ele informou que fazia uso de “rebite”, uma anfetamina, pois fazia muitas viagens para o nordeste e precisava ficar acordado para dirigir por muitas horas. Ele informou que havia alguns comprimidos no veículo.

Após revista no caminhão, foi encontrado uma cartela de Nobésio Extra Forte, medicamento de venda proibida no país, contendo quatro comprimidos e um tablete pequeno de maconha. Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF em desfavor do caminhoneiro por porte de drogas para consumo e os entorpecentes foram apreendidos para posterior destruição.