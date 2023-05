Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes foi registrada no final da noite de segunda-feira, dia 22, na Rua do Trabalhador, no bairro Jardim Beira-Rio, em Resende.

Segundo os agentes, três traficantes conseguiram fugir e ninguém foi atingido. Após o tiroteio, os policiais prenderam um suspeito de 19 anos. Ele estava com uma mochila contendo 280 pinos cocaína, 118 tiras de maconha e uma munição calibre 9mm.

Na delegacia de polícia, ele foi autuado por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Polícia Militar