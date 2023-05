Um ladrão arrombou a porta de uma residência na terça-feira, dia 23, e furtou uma televisão e um videogame na Rua Rômulo Carlos Tomás, no Vila Barbará, em Barra Mansa.

O dono da casa, de 48 anos, informou aos policiais militares que ficou o dia inteiro fora de casa, pois trabalha em Resende. Ao retornar para residência, encontrou o cadeado do portão danificado, assim como a fechadura do seu quarto. Entrando no cômodo, deu falta da TV e do videogame, um Xbox 360.

No momento desta publicação, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido identificado.