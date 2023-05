Um homem de 39 anos foi detido na madrugada desta quarta-feira (24) após trancar a mulher dentro da residência, correr para a casa da mãe e tentar tirar a própria vida em Barra Mansa. O fato ocorreu no bairro Parque Independência.

A Polícia Militar informou que o suspeito trancou a companheira, de 33 anos, dentro da residência do casal, após uma discussão, sem deixá-la sair do imóvel. Após perceber a presença da PM, o homem correu para a casa da mãe, que fica nas proximidades, e se escondeu no quarto da residência.

De acordo com a PM, após inúmeras tentativas de diálogo para entrar na residência e abordar o homem, os agentes ouviram gritos da mãe do suspeito vindos de dentro do imóvel, dizendo que o filho iria se matar. Os policiais tiveram que arrombar a porta e entrar na residência para impedir o ato.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.